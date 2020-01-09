كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الأمن الأوكرانى يكشف عن أسباب سقوط الطائرة في إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح أمين مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني أليكسي دانيلوف، مساء اليوم الخميس، أن من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تحطم الطائرة في إيران، هي "هجوم صاروخي أو عطل المحرك أو هجوم إرهابي".

هذا وكانت الطائرة الأوكرانية المنكوبة التابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، قد أقلعت صباح يوم أمس الأربعاء، من طهران متجهة إلى مدينة كييف، وسقطت بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الخميني.

وقال أمين مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني، في التصريحات التي أدلى بها على موقع أوكرانيا المركزي جنسور: إن "بناء على تعليمات الرئيس الأوكراني فقد تم تشكيل لجنة بحث وتقصي من 45 شخص؛ لوضع إيديهم على سبب الحادث".

ولفت دانيلوف، إلى أن هناك سيناريوهات مختلفة تم تقييمها في أسباب الحادث، ومن بينها نظام صواريخ الدفاع الجوي الروسي "طور" الموجود في المنطقة، التي سقطت فيها الطائرة أو إنفجار الموتور بسبب عطل تكنيكي أو ضربها بطائرة بدون طيار في الهواء.

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هذا وأسفر حادث سقوط الطائرة، عن مقتل جميع ركاب الطائرة البالغ عددهم 167 راكباً، من بينهم إثنين من أوكرانيا، بالإضافة إلى طاقم الطائرة المكون من 9 أفراد جميعهم أوكرانيين.

وأقام أقارب ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة، نصباً تذكارياً كنوع من الحداد على أرواحهم ثم وضعوا بجانب النصب التذكارى الشموع والزهور.

ووقع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، في وقت سابق من اليوم الخميس، مرسوماً يعلن يوم 9 يناير يوم الحداد بسبب تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية فى إيران.

وأوضحت الرئاسة الأوكرانية، فى بيان لها أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم "، أن "الرئيس الأوكراني وقع المرسوم بعد اجتماع عمل حول القضايا المتعلقة بتحطم الطائرة الأوكرانية".

وكشف مصدر أمريكى مسؤول، فى تصريحات لشبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية، عن أن الاستخبارات الأمريكية تبحث حادث تحطم الطائرة الأوكرانية، بينما صرح رئيس هيئة الطيران المدنى الإيرانية على عابد زاده، بأن طهران لن تعطى الصندوقين الأسودين للطائرة إلى الأمريكيين أو الشركة المصنعة "بوينج".