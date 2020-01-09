كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داخلية تونس تحبط تهريب أسلحة تركية من ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الخميس، من ضبط أسلحة تركية الصنع جنوبي البلاد أثناء تهريبها من ليبيا.

وكانت بين الأسلحة المهربة 35 بندقية توصف ببنادق اقتحام تركية الصنع. جرى ضبطها في سيارة نقل بمنطقة بني خداش، بولاية مدنين القريبة من الحدود الليبية.

وبحسب الأبحاث الأولية، فإن الأسلحة جرى تهريبها من ليبيا، وكان يتم التخطيط لنقلها إلى منطقة فريانة، التابعة لولاية القصرين غربي تونس.

وكشفت رئاسة الحكومة عن أن الأسلحة كانت موجهة للقيام بعمليات إرهابية ضد منشآت حساسة.