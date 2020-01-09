كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لو دريان: الاتفاق بين حكومة الوفاق وتركيا "يزيد الوضع تأزماً في ليبيا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، مساء اليوم الخميس، أن الاتفاق بين حكومة الوفاق الليبية وتركيا سـ"يزيد الوضع تأزماً في ليبيا".

وقال وزير الخارجية الفرنسي، في مؤتمر صحفي بعد لقائه الرئيس التونسي قيس سعيد، إن "استقرار ليبيا على أساس احترام القانون الدولي يمثل أولوية نتشاركها مع تونس".

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وأضاف لو دريان: "في الاجتماعات مع زملائي من الاتحاد الأوروبي أو في مصر نؤكد على خطر استمرار الأزمة في ليبيا، التي تهدد كامل المنطقة من المغرب العربي إلى الساحل، وإن الاتفاق بين حكومة الوفاق وتركيا مخالف للقانون الدولي، وسيؤدي إلى تفاقم الوضع".

هذا وتدعم تركيا حكومة الوفاق الليبية تحت رئاسة فايز السراج، والتي تتخذ من العاصمة الليبية طرابلس مقراً لها، وقالت: إنها "سترسل مستشارين عسكريين وربما قوات؛ لتعزيز دعمها بعد توقيع الطرفين اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية بين البلدين".

كما أكد وزير الخارجية الفرنسي على أن الخروج من الأزمة يستدعي حواراً وتوجهاً سياسياً يدعمه بشكل خاص اللاعبون الإقليميون في المنطقة وجيران ليبيا.