“الكنوبس”: الأبناء في وضعية إعاقة سيستفيدون من الخدمات الطبية والصحية مدى الحياة

قرر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي إعفاء أبناء المؤمنين، البالغين من العمر 21 سنة، والذين يعانون إعاقة جسدية، أو ذهنية، والأبناء المتكفل بهم الموجودين في نفس الوضعية، من مسطرة طلب مواصلة الاستفادة من خدمات التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام.

وأضاف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، في بلاغ له، أن أبناء المؤمنين، الذين يثبتون، ابتداء من 21 سنة، إصابتهم بإعاقة تجعل من المستحيل عليهم مزاولة نشاط مأجور بصورة كلية، ودائمة، ونهائية، سيواصلون الاستفادة مدى الحياة من الخدمات الطبية، والصحية، والاستشفائية، المنصوص عليها في مدونة التغطية الصحية الأساسية، مشددا على أنه “لن يكون عليهم بعد ذلك تقديم أي ملف طبي، أو إداري لمصالح الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي لتجديد هذه الاستفادة”.

وأوضح المصدر ذاته أن القرار المذكور سيدخل حيز التنفيذ، ابتداء من 13 يناير الجاري، من تبسيط المساطر أمام هذه الشريحة الاجتماعية، وضمان استمرارية استفادتها من خدمات التأمين الإجباري عن المرض.

وأكد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي أنه “سيغلق باب الاستفادة إذا أظهرت عمليات المراقبة البعدية، التي سيعتمدها، عدم استيفاء هذه الشريحة للشروط، التي تسمح لها بمواصلة الاستفادة من الخدمات”.