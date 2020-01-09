وكيل غاريث بايل يوضح بخصوص رحيل اللاعب عن الريال في “الميركاتو” الشتوي

نفى جوناثان بارنيت، وكيل أعمال اللاعب الوبلزي غاريث بايل، نجم فريق ريال مدريد الإسباني، كل الأنباء التي تشير إلى قرب رحبله عن النادي الملكي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال بارنيت، في تصريح لشبكة ESPN العالمية، إن ” كل الانباء التي تتحدث عن رحيله هذا الشهر لا أساس لهخا من الصحة، فبايل لن يغادر الريال سواء هذا الشهر أو في الصيف”.

وأكد المتحدث ذاته، أن اللاعب يطمح إلى مزيد من التألق مع الفريق الملكي.

ويرتبط نجم منتخب “بلاد الغال” بعقد مع نادي العاصمة الإسبانية إلى غاية صيف 2022، وبصم على بداية موسم متوثرة مع مدربه زين الدين زيدان، قبل أن يغير الاخير رأيه بعد أن تالق في العديد من المواعيد.