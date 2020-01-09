شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا : اتفاق «أردوغان والسراج» يفاقم الأزمة الليبية والان نبدء بالتفاصيل

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم أن الاتفاق بين حكومة الوفاق الوطني في ليبيا وتركيا سيزيد من تأزم الوضع في ليبيا .

وأوضح لودريان في مؤتمر صحفي عقب لقائه الرئيس التونسي قيس سعيد أن استقرار ليبيا على أساس احترام القانون الدولي تمثل أولوية تتشاركها بلاده مع تونس.

وذكر أنه خلال الاجتماعات مع نظرائه من الاتحاد الأوروبي وفي مصر شُدد على خطر استمرار الأزمة في ليبيا التي تهدد كامل المنطقة من المغرب العربي إلى الساحل، لافتاً النظر إلى أن الاتفاق بين حكومة الوفاق المعترف بها دولياً وتركيا مخالف للقانون الدولي وسيؤدي إلى تفاقم الوضع.

وأفاد وزير الخارجية الفرنسي أن الخروج من الأزمة يستدعي حواراً بين الأطراف الليبية، وتوجها سياسيا يدعمه اللاعبون الإقليميون في المنطقة بشكل خاص وجيران ليبيا.