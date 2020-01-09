شكرا لقرائتكم خبر عن «أغلبية الشيوخ» : سنتجاهل مساءلة ترامب إذا لم نستلم لائحة الاتهامات والان نبدء بالتفاصيل
قال ميتش مكونيل زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الخميس إن المجلس سيمضي قدما في أجندته التشريعية ما لم يحصل على لائحة الاتهام الخاصة بمساءلة الرئيس دونالد ترامب من رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.
وقال مكونيل في مجلس الشيوخ "هناك عمل حقيقي يتعين على مجلس الشيوخ إنجازه للشعب الأمريكي. إذا استمرت رئيسة مجلس النواب في رفض تسليم لائحة اتهاماتها لمجلس الشيوخ فإن المجلس سيمضي قدما الأسبوع المقبل في النظر في شؤون شعبنا".
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