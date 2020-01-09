الجيش الليبي يستهدف مواقع المليشيات في مصراتة بـ6 غارات

أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، أن سلاح الجوي شن أكثر من 6 غارات على مواقع المليشيات بمدينة مصراتة.



وقالت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الوطني الليبي، إن مقاتلات سلاح الجو شنت أكثر من 6 غاراتٍ جوية على عدد من المواقع والتمركزات للمليشيات بمصراتة، غربي البلاد.

وأوضحت الشعبة، في بيان، أن القوات المُسلحة الليبية مُستمرة في استهداف المليشيات جوا، وتتقدم وتُبسِط السيطرة على تمركزاتٍ جديدة في المحاور كافة، بدءاً من محاور العاصمة، مروراً بمحاور غرب مدينة سرت حتى تخوم مدينة مصراتة.

واختتم البيان بالقول: "لن تنتهي العمليات العسكرية إلا باقتلاع آخر جذور الإرهاب ومن دعمه داخل وطننا".

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وكان العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، قال أمس الأربعاء، "إن الجيش الليبي يتقدم بخطى ثابتة في اتجاه الحدود الإدارية لبلدية مصراتة وفي منطقة بوقرين وما حولها في اتجاه الغرب".

وأكد المحجوب، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، أن قوات كبيرة من الجيش تتقدم في أكثر من محور في اتجاه طرابلس ومصراتة، وأن المفاجأة خلال اليومين المقبلين ستكون كبيرة ومفرحة للشعب الليبي.

ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي يشن الجيش عملية عسكرية تحت اسم "طوفان الكرامة"، بهدف تطهير العاصمة طرابلس من المليشيات التي تسيطر عليها منذ سنوات.

وكان الجيش الوطني الليبي تمكن من تحرير مدينة سرت بالكامل، الإثنين، وذلك خلال عملية عسكرية خاطفة ومفاجئة استغرقت نحو 3 ساعات، وفق ما أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري.

وتقع سرت على نحو 450 كلم شرق طرابلس و250 كلم من مدينة مصراتة، الحاضنة الأساسية للإخوان والمليشيات في ليبيا.