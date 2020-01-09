تجربة روسية بالقرم لإطلاق صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، اختبارات إطلاق صواريخ "كينجال" و"كاليبر" القادرة على حمل رؤوس نووية، وذلك في نطاق مياه منطقة القرم التي ضمتها روسيا.

وجاءت الاختبارات الصاروخية خلال مناورات بحرية روسية في البحر الأسود.

وذكر موقع "روسيا اليوم" أن بوتين تابع التدريب من على متن طراد "المارشال أوستينوف" حامل الصواريخ.

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وشارك في المناورات عدد كبير من القطع البحرية الروسية.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا تحرص على إظهار دفاعها عن شبه جزيرة القرم، وهي عبارة عن شبه جزيرة في البحر الأسود متصلة جغرافيا بالبر الرئيسي الأوكراني، وذلك منذ ضمها عام 2014.

وكان ضم روسيا للمنطقة قد قوبل باحتجاجات دولية واسعة النطاق.