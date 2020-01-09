مسؤول بتعز يناقش مستوى الإنجاز وتقييم أداء العمل في تحصيل الموارد الزكوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يناير 2020

ناقش وكيل محافظة تعز الشيخ عارف جامل في اجتماعه بمدراء عموم مديريات المدينة صالة والمظفر والقاهرو وصبر الموادم والتعزية ومدراء فروع مكتب الواجبات الزكوية في تلك المديريات، وذلك مستوى الانجاز وتقييم الأداء خلال العام المنصرم 2019 والاشكالات والعوائق التي واجهة سير اداء العمل خلال الفترة السابقة وذلك بحضور الاستاذ مدير عام مكتب الواجبات الزكوية بالمحافظة حسن المجاهد.

وفي الإجتماع استعرض مدير عام مكتب الواجبات تقريرًا مفصلاً عن نتائج التحصيل السنوي للموارد الزكوية في المديريات موضحاً أبرز المعوقات التي تقف امام تحقيق مستوى التحصيل وضعف الجانب الرقابي ، مشيرا على ضرورة معالجة مشكلة التداخلات بين المديريات المجاورة.

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وشدد الوكيل جامل على اهمية عمل آلية واضحة لعملية التحصيل سيما كبار المكلفين ومضاعفة الجهود والتنسيق بين المديريات والإدارة العامة للواجبات لما فيه الرفع من مستوى تحصيل الموارد الزكوية ، لافتا على اهمية تفعيل الجانب الرقابي وانهاء ظاهرة التحصيل العشوائي وضبط المخالفين والمقصرين في اداء واجبهم.

كما أكد جامل على اهمية عملية حصر جميع الموارد الزكوية بالمديريات حصرًا شاملاً وإعادة تقييم المبالغ المحصلة مقارنة بحجم النشاط ورفع التقارير الدورية والصعوبات والاشكالات المتعلقة لقيادة السلطة بالمحافظة لاتخاذ اللازم.

وشهد الاجتماع عدد من التداخلات والمقترحات لمدراء مديريات المدينة حول الاشكالات المتعلقة بتحصيل الموارد الزكوية وتلافي اوجه القصور والاختلالات خلال العام المنصرم ورفع مستوى الانجاز خلال الفترة القادمة.

وخرج الإجتماع بعدد من القرارات والتوجيهات الرامية لرفع مستوى تحصيل الموارد الزكوية خلال العام الجديد.