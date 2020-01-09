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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأمم المتحدة تدعو أرض الصومال الى إجراء انتخابات عام 2020 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يناير 2020
2020كرر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى الصومال جيمس سوان دعوته إلى أرض الصومال لإجراء انتخابات في عام 2020
على الرغم من التأخير الذي أعلنه البرلمان في نوفمبر الماضي.
وقال سوان في كلمته أمام الصحفيين في هرجيسا عقب اجتماعه مع رئيس أرض الصومال ، موسى بيهي ، إن هناك حاجة
لتعجيل العملية لضمان إجراء الانتخابات البرلمانية في المنطقة هذا العام.
وأجريت الانتخابات البرلمانية الأخيرة في أرض الصومال في عام 2005 وفشلت محاولات منذ ذلك الحين في أعقاب التأخيرات
الدائمة.
وتأتي تصريحات سوان في أعقاب دعوات مماثلة من المجتمع الدولي في نوفمبر / تشرين الثاني عقب قرار مجلس الحكماء في
أرض الصومال بإضافة ثلاث سنوات أخرى واثنين إلى مجلس النواب.
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