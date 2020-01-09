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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاتحاد الأفريقي يبدي حزنه بشأن انفجار مقديشو ويؤكد التزامه بدعم الصومال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يناير 2020
أبدى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ، موسى فكي محمد ، حزنًا كبيرًا بشأن هجوم بسيارة مفخخة على حاجز سيدكا في مقديشو
يوم الأربعاء.
ويقول الاتحاد الأفريقي إنه سيحافظ على عزمه والتزامه بدعم شعب وحكومة الصومال في طموحهما للعيش في حرية وسلام
وأمن.
وكرر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي دعم الاتحاد الكامل لشعب وحكومة الصومال الاتحادية في هذه الفترة الصعبة.
ولا يزال الإتحاد واثقًا من قدرة مؤسسات الأمن القومي الصومالية على التغلب على التحديات الأمنية القائمة بفعالية.
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