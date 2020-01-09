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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قبرص: مستعدون لاستضافة وحدة عسكرية أمريكية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يناير 2020
أعلنت قبرص موافقتها على طلب الولايات المتحدة استقبال واستضافة وحدة من قوات الانتشار السريع الأمريكية في حالة الطوارئ، وذلك وسط تصاعد حدة التوترات في المنطقة عقب اغتيال قائد فيلق "القدس" قاسم سليماني في العراق، الجمعة الماضي.
وأوضحت الحكومة القبرصية أنها وافقت على التمركز المؤقت لوحدة من قوات الانتشار السريع الأمريكية، التي ستُكلف بمهمة لإجلاء دبلوماسيين ومواطنين أمريكيين إذا اقتضى الأمر، وفقًا لوكالة الأنباء القبرصية "سي إن إيه".
وقال مصدر مطلع، لم تكشف وكالة الأنباء عن هويته، إن طلب الولايات المتحدة ليس له أي علاقة باستخدام قبرص كمنصة إطلاق للعمليات العسكرية.
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