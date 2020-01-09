شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخطوط الجوية التركية وبيجاسوس تستأنفان الرحلات لإيران والعراق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 ذكرت مصادر بشركتي الخطوط الجوية التركية وبيجاسوس لرويترز، أن الشركتين ستستأنفان الرحلات لإيران والعراق، مساء اليوم الخميس، بعدما أُوقفت لنحو 24 ساعة بسبب التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

وأوضح مصدر بالخطوط التركية، أن الشركة ستستأنف الرحلات لطهران من مطار صبيحة كوكجن الساعة 1805 بتوقيت غرينتش الخميس، وقال مصدر ثانٍ إن بيجاسوس التركية ستعاود تسيير رحلات لطهران الساعة 2050 من المطار نفسه.

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