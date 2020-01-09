قوى الأمن عممت صورة مفقود غادر الثلثاء منزله في يحشوش إلى فاريا ولم يعد

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود: "مارون غسان سلوم (مواليد عام 1997، لبناني)، الّذي غادر بتاريخ 07 كانون الثاني 2020 منزله الكائن في يحشوش برفقة أصدقائه إلى فاريا، ولم يعد حتّى تاريخه".
وطلبت في بلاغ، من المواطنين الّذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، "الاتصال بمخفر غبالة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 780141/09، للإدلاء بما لديهم من معلومات".
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