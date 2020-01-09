قوى الأمن عممت صورة مفقود غادر الثلثاء منزله في يحشوش إلى فاريا ولم يعد

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص، صورة المفقود: "مارون غسان سلوم (مواليد عام 1997، لبناني)، الّذي غادر بتاريخ 07 كانون الثاني 2020 منزله الكائن في ​يحشوش​ برفقة أصدقائه إلى ​فاريا​، ولم يعد حتّى تاريخه".

وطلبت في بلاغ، من المواطنين الّذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، "الاتصال بمخفر غبالة في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 780141/09، للإدلاء بما لديهم من معلومات".