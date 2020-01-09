لفت النائب السابق لرئيس مجلس النواب ​فريد مكاري​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّه "يبدو أنّ الرد الإنتقامي على اغتيال اللواء ​قاسم سليماني​ سيكون في الواقع انتقامًا من ​الشعب اللبناني​، من خلال تأخير ​تأليف الحكومة​ فيما البلد ينهار، أو تأليفها بالطريقة التقليديّة الّتي قادت إلى هذا الإنهيار".

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كانت هذه تفاصيل خبر مكاري: يبدو أن الرد الإنتقامي على اغتيال سليماني سيكون من خلال تأخير تأليف الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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