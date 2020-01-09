التحكم المروري: إعادة فتح طريق البحصاص القديمة بعد قطعها لبعض الوقت

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي بـ"إعادة ​فتح طريق​ ​البحصاص​ القديمة"، بعد قطعها لبعض الوقت. وكان قد نفّذ عدد من المتظاهرين اعتصامًا أمام "​شركة كهرباء قاديشا​" في البحصاص، احتجاجًا على انقطاع ​التيار الكهربائي​ عن المدينة. وعمد المحتجّون إلى قطع الطريق العام أمام مدخل الشركة بالإطارات المشتعلة، وسط انتشار كثيف لعناصر ​الجيش اللبناني​ وقوى الأمن الداخلي. كما أقفل المحتجّون المسارب المؤدّية إلى مستديرة السلام عند مدخل ​طرابلس​ الجنوبي، ما تسبّب بازدحام سير خانق.

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