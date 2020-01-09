دبور عرض أوضاع المخيمات الفلسطينية مع مسؤول الجبهة الشعبية

التقى السفير الفلسطيني لدى ​لبنان​ ​اشرف دبور​، مسؤول ​الجبهة الشعبية​ – ​القيادة​ العامة في لبنان ابو كفاح غازي يرافقه عضو اللجنة المركزية للجبهة محمد العينين. وجرى خلال اللقاء بحث اوضاع ابناء ​الشعب الفلسطيني​ في مخيمات لبنان بخاصة في ظل الظروف الدقيقة والصعبة التي يمر بها لبنان.

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