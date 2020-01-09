حسن يعقوب: كل يوم تأخير حكومي يساوي رعونة وصلف وتجبر

أكد رئيس حركة النهج النائب السابق ​حسن يعقوب، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "المصائب تخنق الناس، وتتمثل بأزمة معيشية، ازمة ​دولار​، ازمة كهرباء، ازمة مازوت، ويمكن تعداد الكثر"، مشيراً الى ان "الذين يعيشون في قصورهم العاجية المحمية يتسلون في عرقلة ​الحكومة​ والتنظير السياسي الانفصامي، وكل يوم تأخير حكومي يساوي رعونة وصلف وتجبر."

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