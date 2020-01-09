العثور على المفقود مارون سلوم عند اصدقائه في زحلة

عُثر على الشاب مارون غسان سلوم وهو نجل كاهن رعية يحشوش، لدى احد اصدقائه في زحلة، وذلك بعد يومين على مغادرته منزله في البلدة.

وكانت ​قوى الامن الداخلي​ قد عممت خبرا حول فقدانه مرفقا بصورته، بعد مغادرته منزله برفقة اصدقائه الى ​فاريا​ وانقطاع الاتصال به.

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