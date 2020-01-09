OTV: دياب قدّم لعون هيكل حكومة بتوزيع الحقائب وأسماء بعض الوزراء وموقف بري شكّل مفاجأة

ذكرت قناة الـ"OTV"، أنّ "رئيس ​الحكومة​ المكلّف ​حسان دياب​ قدّم في لقاء ​بعبدا​ الأخير مع رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، هيكل حكومة بتوزيع الحقائب وأسماء بعض الوزراء، وكان الأمر ينتظر البتّ بأسماء لوزارات الخارجية والدفاع والطاقة والعدل".

ولفتت إلى أنّ "في لقاء بعبدا الأخير بين الرئيس عون ودياب، تمّ الاتفاق على أنّ خلال وقت قصير تكون الأسماء جاهزة للوزارات المطلوبة، إلّا أنّ موقف رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ شكّل مفاجأة".