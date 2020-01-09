ذكرت قناة الـ"OTV"، أنّ "رئيس الحكومة المكلّف حسان دياب قدّم في لقاء بعبدا الأخير مع رئيس الجمهورية ميشال عون، هيكل حكومة بتوزيع الحقائب وأسماء بعض الوزراء، وكان الأمر ينتظر البتّ بأسماء لوزارات الخارجية والدفاع والطاقة والعدل".
ولفتت إلى أنّ "في لقاء بعبدا الأخير بين الرئيس عون ودياب، تمّ الاتفاق على أنّ خلال وقت قصير تكون الأسماء جاهزة للوزارات المطلوبة، إلّا أنّ موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري شكّل مفاجأة".
كانت هذه تفاصيل خبر OTV: دياب قدّم لعون هيكل حكومة بتوزيع الحقائب وأسماء بعض الوزراء وموقف بري شكّل مفاجأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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