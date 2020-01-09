عبدالله: لن ننزلق إلى مستوى جوقة الشتامين والمارقون مصيرهم معروف

شدّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ على "أنّنا لن ننزلق إلى مستوى جوقة الشتّامين، ولن نستخدم التعابير السوقيّة الّتي دأبوا على الاستعانة بها كلّما سمعوا حقيقة أدائهم، وتلمّسوا ردّة فعل الناس على إنجازات عهدهم العظيمة، الّتي أَنتجت ثورة".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "المارقين مصيرهم معروف، والسنديانة باقية".