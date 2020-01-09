أكدت شركة مراد للخدمات الكهربائية الملتزمة منطقة ​الجنوب​ Lot B3 ضمن مشروع مقدمي الخدمات لصالح ​مؤسسة كهرباء لبنان​، في بيان لها، "أنها ومديرية التوزيع في ​مؤسسة الكهرباء​ غير مسؤولتين عن إنتاج الكهرباء وتحديد ساعات التغذية ب​التيار الكهربائي​ وأوقات التقنين"، مشيرةً الى انها "مسؤولة حصراً عن تشغيل وصيانة شبكة التوزيع في الجنوب وعملها يتضمن خدمة الزبائن وتطوير وتحديث الشبكة وجباية الفواتير وصيانة الأعطال على شبكة التوتر المتوسط – المنخفض، وأن فرق الصيانة في الشركة تعمل على إصلاح الأعطال التي يتم التبليغ عنها عبر مركز تلقي الإتصالات الـCall Center بشكل فوري وفي جميع مناطق الجنوب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مراد للخدمات الكهربائية: لسنا المسؤولين عن إنتاج الكهرباء وتحديد ساعات التغذية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.