النشرة: اندلاع حريق بخيم للنازحين السوريين في مخيم مرج الخوخ بمرجعيون

افاد مراسل ​النشرة​ في ​حاصبيا​، عن "نشوب حريق في إحدى خيم ​النازحين السوريين​ في مخيم مرج الخوخ قضاء ​مرجعيون​، وذلك نتيجة تسرب الغاز من قارورة داخل الخيمة، وعمل ​الدفاع المدني​ على إخماد الحريق الذي اقتصرت أضراره على الماديات".

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