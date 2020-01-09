الرئيس الأبخازي يدعو المواطنين إلى الهدوء وعدم الانصياع للاستفزازات

دعا الرئيس الأبخازي راؤول خاجيمبا، "المواطنين في البلاد إلى الهدوء وعدم الانصياع للاستفزازات، المتمثلة ب​الاحتجاجات​ في العاصمة سوخوم من قبل المعارضة"، مشيراً الى انه "في هذا الموقف الصعب يجب البقاء هادئين، ولا لتعريض وجود الدولة ا للخطر"، لافتاً الى ان "كل الهيئات الحكومية تعمل بشكل طبيعي وقد وضعت ​قوات الأمن​ في حالة تأهب قصوى".

هذا واقتحم عدد من ​المتظاهرين​ مبنى الإدارة الرئاسية في أبخازيا، وذلك عقب مواجهات مع قوات الشرطة، على خلفية جريمة قتل وقعت مؤخرا في مركز العاصمة سوخوم.