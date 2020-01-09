الرئيس الأبخازي يدعو المواطنين إلى الهدوء وعدم الانصياع للاستفزازات

دعا الرئيس الأبخازي راؤول خاجيمبا، "المواطنين في البلاد إلى الهدوء وعدم الانصياع للاستفزازات، المتمثلة بالاحتجاجات في العاصمة سوخوم من قبل المعارضة"، مشيراً الى انه "في هذا الموقف الصعب يجب البقاء هادئين، ولا لتعريض وجود الدولة ا للخطر"، لافتاً الى ان "كل الهيئات الحكومية تعمل بشكل طبيعي وقد وضعت قوات الأمن في حالة تأهب قصوى".
هذا واقتحم عدد من المتظاهرين مبنى الإدارة الرئاسية في أبخازيا، وذلك عقب مواجهات مع قوات الشرطة، على خلفية جريمة قتل وقعت مؤخرا في مركز العاصمة سوخوم.
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