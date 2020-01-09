كاتس:هناك إطراد بالعلاقات البينية بين إسرائيل والدول العربية ونمد يدنا للجميع

وجه وزير ​الخارجية الإسرائيلية​ ​يسرائيل كاتس​ كلمة لسكان منطقة ​الشرق الأوسط​، حول التطبيع بين ​الدول العربية​ وبلاده، مدعيا أن "هناك إطرادا في العلاقات البينية بين إسرائيل والدول العربية، وأن بلاده تمد يدها للسلام والازدهار نحو الجميع"، مشيراً الى ان "عدد متزايد من سكان الدول العربية يدركون أن إسرائيل ليست بعدوهم بل على العكس، فهي حليف يتمتع بالاستقرار، وأن كل شعوب المنطقة يمكنها أن تتمتع بريع الشراكة معها"، مشدداً على "وجود تغيرات كثيرة في منطقة الشرق الأوسط، وبأن كل من مصر والأردن أقاما علاقات دبلوماسية مع بلاده، وبأن إسرائيل تتواصل مع دول عربية أخرى وأن الملايين من العرب يتابعون صفحة الخارجية الإسرائيلية باللغة العربية، من ​المغرب​ إلى ​العراق​ ومن ​سوريا​ إلى ​اليمن​".

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