برهم صالح رفض مبدأ الحرب بالوكالة: العراق لن يكون منطلقا للاعتداء على أي بلد مجاور

شدّد الرئيس ​العراق​ي ​برهم صالح​ على "أهميّة العمل والتنسيق المشترَك لتجنيب العراق والمنطقة الصراعات والحروب، وعلى رفض مبدأ الحرب بالوكالة، وأن لا يكون العراق منطلقًا لأي اعتداء على أي بلد مجاور".

وأكّد خلال لقائه وزير الخارجية التركية ​مولود جاويش أوغلو​، في "قصر السلام" بالعاصمة ​بغداد​، "ضرورة توحيد الجهود الرامية بين جميع الجهات لمعالجة الأزمات الحاليّة، وضبط النفس، والتهدئة من أجل أن تنعم شعوب المنطقة بالاستقرار والأمن والرفاهية".

ويجري جاويش أوغلو زيارة رسميّة إلى بغداد تستمرّ يومًا واحدًا، التقى خلالها أيضًا نظيره العراقي ​محمد علي الحكيم​، ورئيس حكومة تصريف الأعمال ​عادل عبد المهدي​، ويلتقي لاحقًا رئيس البرلمان ​محمد الحلبوسي​.