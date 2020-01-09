جونسون: يدا سليماني كانتا ملطختين بدماء عسكريين بريطانيين

أعرب رئيس وزراء ​بريطانيا​ ​بوريس جونسون​، عن "دعم لندن لقرار ​الولايات المتحدة​ اغتيال قائد قوة ​القدس​ ​اللواء​ ​قاسم سليماني​"، معتبراً إن "يديه كانتا ملطختين بدماء عسكريين بريطانيين، وكان يلعب دورا شريرا في ​الشرق الأوسط​"، متهما إياه بـ "إمداد إرهابيين بعبوات ناسفة يدوية الصنع قتلت وأصابت عسكريين بريطانيين".

وفي كلمة له، دعا جونسون "جميع القوى إلى تخفيف التوترات القائمة حاليا في المنطقة"، مديناً "الهجمات الصاروخية التي شنتها ​إيران​ على قاعدتين تتمركز فيهما قوات أميركية ب​العراق​"، مذكراً أن "الهجمات الإيرانية لم تسفر،عن سقوط خسائر بين العسكريين الأميركيين والبريطانيين، ولا يتعين على إيران تكرار هذه الهجمات المتهورة والخطيرة بل المضي قدما في تخفيف التوتر".