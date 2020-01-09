أعرب رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، عن "دعم لندن لقرار الولايات المتحدة اغتيال قائد قوة القدس اللواء قاسم سليماني"، معتبراً إن "يديه كانتا ملطختين بدماء عسكريين بريطانيين، وكان يلعب دورا شريرا في الشرق الأوسط"، متهما إياه بـ "إمداد إرهابيين بعبوات ناسفة يدوية الصنع قتلت وأصابت عسكريين بريطانيين".
وفي كلمة له، دعا جونسون "جميع القوى إلى تخفيف التوترات القائمة حاليا في المنطقة"، مديناً "الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران على قاعدتين تتمركز فيهما قوات أميركية بالعراق"، مذكراً أن "الهجمات الإيرانية لم تسفر،عن سقوط خسائر بين العسكريين الأميركيين والبريطانيين، ولا يتعين على إيران تكرار هذه الهجمات المتهورة والخطيرة بل المضي قدما في تخفيف التوتر".
كانت هذه تفاصيل خبر جونسون: يدا سليماني كانتا ملطختين بدماء عسكريين بريطانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.