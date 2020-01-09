في أول رد رسمي من إيران على طلب ترامب بـ”التعاون”: وعوده لا يمكن تصديقها

في أول رد إيراني رسمي على ما طلبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطابه، أمس الأربعاء، بشأن التعاون بينهما؛ قال مجيد تخت روانجي، سفير طهران لدى الأمم المتحدة، بحسب “رويترز”، إن بلاده تعتقد بأن ما وصف بدعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتعاون، “لا يمكن تصديقها” في ظل فرض واشنطن عقوبات على طهران.

وأضاف روانجي، في تصريحات صحفية، أن واشنطن “بدأت سلسلة جديدة من التصعيد والعداء تجاه إيران بقتل قاسم سليماني”.

وأعلن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، أمس الأربعاء، أن واشنطن ستفرض مزيداً من العقوبات على طهران، رداً على استهداف صاروخي إيراني لقواعد عسكرية تضم قوات أمريكية في العراق.

وأحجم ترامب في كلمة ألقاها، الأربعاء، في البيت الأبيض عن توجيه أي تهديد مباشر بعمل عسكري ضد إيران.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، صباح أمس، استهداف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق، ردا على اغتيال قائد فيلق القدس، الذي أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها قتلته في غارة بمطار بغداد قبل أيام.

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وأكد الحرس الثوري، أن العملية تأتي انتقاما لمقتل القائد العسكري قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، وأطلق على العملية اسم “الشهيد سليماني”.

وشدد مندوب إيران في الأمم المتحدة أن قصف قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق يتوافق مع مبدأ الدفاع عن النفس، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية “مهر”.

فيما أكد الرئيس الأمريكي أن الهجوم الإيراني لم يخلف أية اصابات في صفوف الجنود الأمريكيين.

وجاء الهجوم الإيراني، عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية، فجر الجمعة 3 يناير تنفيذ ضربة جوية بالقرب من مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل سليماني، والمهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، وآخرين