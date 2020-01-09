كلميمة.. ضبط سيارة نفعية محملة بـ311 كلغ من “الكيف” و25 كلغ من “طابا”

تمكنت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمدينة كلميمة على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، من ضبط سيارة نفعية محملة بما مجموعه 311 كيلوغراما من مخدر الكيف و25 كيلوغراما من مسحوق طابا.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن الوطني كانت قد ضبطت السيارة المذكورة، بعدما تخلى عنها سائقها ومرافقه بمنطقة “قصر إغرغار” الواقعة على بعد (04) كيلومترات من مدينة كلميمة في اتجاه مدينة الريش، حيث أسفرت عمليات التفتيش عن العثور بداخلها على شحنات المخدرات المحجوزة.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تم فتح بحث قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن كافة المتورطين في حيازة وتهريب المخدرات المحجوزة، ورصد الامتدادات المحتملة لشبكة الإجرامية المتورطة فيها.
وتندرج هذه القضية، حسب البلاغ، في إطار الجهود المكثفة والمشتركة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني لمكافحة الاتجار في مختلف أصناف المخدرات والمؤثرات العقلية.
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