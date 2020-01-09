بالناظور وتاوريرت.. تفكيك شبكة تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر

أسفرت عملية أمنية مشتركة بين عناصر الشرطة القضائية بمدينتي الناظور وتاوريرت، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن توقيف ستة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 22 و51 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بشكل متزامن صباح اليوم الخميس، حيث تم توقيف سائق شاحنة للنقل الطرقي للبضائع على مستوى محطة الأداء بالطريق السيار بمدينة تاوريرت، كانت تنقل قاربين مطاطين ضمن شحنة من المواد الغذائية.

وقادت الأبحاث والتحريات المنجزة، إلى توقيف المشتبه فيه الثاني الذي كان في انتظار تسلم تلك القوارب المطاطية، على متن سيارة نفعية تحمل لوحات ترقيم مزورة وسط نفس المدينة.

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كما مكنت إجراءات البحث، حسب المصدر ذاته، من توقيف أربعة أشخاص آخرين بمدينة الناظور، يشتبه في تورطهم في هذه الشبكة الإجرامية، حيث أوضحت إجراءات التنقيط بقواعد البيانات الأمنية أن إثنين منهم يشكلان موضوع بحث على الصعيد الوطني من أجل ترويج المخدرات وتنظيم الهجرة السرية.

وأسفرت عملية التفتيش المنجزة بمدينة الناظور، يضيف البلاغ، عن حجز أربعة قوارب مطاطية إضافية وثلاثة محركات قوية، فضلا عن ثلاث بوصلات وأربعة مضخات هوائية، ومجموعة من القطع الخشبية المستعملة في تثبيت الزوارق المستعملة في التهجير السري عبر المسالك البحرية.

وقد تم، وفق البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وتوقيف كل المتورطين الضالعين في ارتكابه.