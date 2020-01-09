الحكومة المغربية: نراقب بقلق شديد ما يحصل داخل ليبيا ونرفض التدخل العسكري

جددت الحكومة المغربية اليوم الخميس، رفضها لأي تدخل عسكري في ليبيا، بالتزامن مع استعداد تركيا لتدخل عسكري بالبلد المغاربي، بتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني.

وقال الحسن عبياية، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، “المغرب يراقب بقلق شديد ما يحصل داخل ليبيا وما يحصل بالخارج في العلاقة بالملف الليبي”.

وأضاف المسؤول الحكومي، “نرفص أي تدخل عسكري، والحل يجب أن يكون سياسيا بين الفرقاء الليبيين، في إطار سيادة البلد”.

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وصباح اليوم الخميس، شدّد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على أن تركيا تتواجد في ليبيا لإنهاء الظلم فقط، “وذلك بناء على دعوة تلقيناها منها”.

جاء ذلك في كلمة له الخميس، خلال مراسم تعيين شباب من ذوي الاحتياجات الخاصة في الوظائف العامة، والتي أقيمت بالمجمع الرئاسي في أنقرة.

وقال أردوغان إن “تركيا ستواصل الدفاع عن حقوقها ومصالحها في العراق وسوريا والأبيض المتوسط حتى النهاية”.