شروط أمرابط تُعقد مفاوضاته مع نابولي الإيطالي

مازال مسلسل مفاوضات سفيان أمرابط ونابولي الإيطالي، من أجل انتقال مرتقب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحاليا، طويلا، بسبب الشروط التي وضعها اللاعب المغربي والتي لم يوافق عليها الفريق الإيطالي بعد.

وحسب الصحفي الإيطالي المتخصص في انتقالات اللاعبين في إيطاليا، جيان لوكا ديمارزيو، فإن أمرابط لم يوافق على شرطين اثنين وضعهما نادي نابولي الإيطالي، من أجل التوقيع الرسمي على العقد، ويتمثلان في مدته، بالإضافة إلى إلى الشرط الجزائي.

وشدد المتحدث نفسه، على أن الخلاف ناشب حول مدة العقب بين 4 أو 5 مواسم، بالإضافة إلى مطالبة اللاعب المغربي بـ40 مليون يورو في الشرط الجزائي للعقد.

وكان الطرفان قد اتفقا على قيمة هذا الانتقال، والمتمثل في 15 مليون يورو، مع مليون إضافي لنادي هيلاس فيرونا.

وسبق للصحفي نفسه، أن أكد في وقت سابق بأن نادي أنتر ميلان، يراقب هو الآخر عن كثب آخر التطوريات المرتبطة بهذه المفاوضات، وطلب من بعض الوكلاء بعض المعلومات الخاصة بمتوسط ميدان “أسود الأطلس”.