رغم الإصابات: بايرن ميونخ لن يحاول ضم سانيه بالشتاء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن البوسني المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ الالماني لكرة القدم، حسن صالحميدزيتش، اليوم الخميس، أن بايرن ميونخ لن يتقدم بعرض لضم اللاعب لوروا سانيه من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وفي حديث مع الصحافة خلال المعسكر الشتوي للنادي البافاري في الدوحة، أفاد صالحميدزيتش أن سانيه "لم يكن موضع نقاش خلال الشتاء".

كان بايرن بطل المانيا في المواسم السبعة الماضية قريبا من التوقيع مع ابن الـ23 عاما الصيف الماضي، إلا أن إصابة في الرباط الصليبي الامامي للركبة اليمنى، تعرض لها خلال فوز فريقه على ليفربول في كأس الدرع الخيرية في آب/أغسطس، حالت دون ذلك.

وغاب الدولي الالماني عن جميع مباريات بطل إنجلترا في الموسمين الاخيرين، الا أن المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، صرّح هذا الأسبوع أن لاعبه بات "قريبا" من العودة.

وفي الوقت الذي يُتوقع فيه أن يحاول بايرن التوقيع مع سانيه مجددا الصيف المقبل، خسر جهود لاعبَي الجناح سيرج غنابري، والفرنسي كينغسلي كومان، بداعي الإصابة في الأسابيع الأخيرة.

إلا أن صالحميدزيتش (43 عاما)، الذي حمل ألوان بايرن بين عامي 1998 و2007 وتوج معه بدوري ابطال اوروبا عام 2001، رد على المدرب هانزي فليك، الذي صرح الأربعاء لصحيفة "سودويتشي تسايتونغ" أنه يرغب في التوقيع مع "لاعبَين" في الميركاتو الشتوي.

Advertisements

وقال البوسني "قيّم هانزي الوضع الحالي واستنتج أننا بحاجة لتعزيز صفوفنا. تفاجأت قليلا كون هانزي حمل خططه بشأن لفريق إلى الإعلام"، وأردف "ننظر إلى جميع الاحتمالات، ولكن سيكون من الصعب تعزيز فريقنا في الشتاء".

ويحتل بايرن، الذي يلاقي تشلسي الإنجليزي في الدور الثاني من دوري ابطال اوروبا، المركز الثالث في الدوري المحلي بفارق اربع نقاط عن لايبزيغ المتصدر ونقطتين عن بوروسيا مونشنغلادباخ الثاني، ويفتتح مرحلة الإياب من الـ"بوندسليغا" أمام مضيفه هرتا برلين في التاسع عشر من الشهر الحالي.

إلا أن الإصابات طبعت العودة إلى المنافسات مع استمرار غياب كل من المدافعين نيكلاس سولي، والفرنسي لوكاس هرنانديز، من إصابات طويلة، فيما تعرض كل من الإسباني تياغو الكانتارا وغنابري لإصابات طفيفة في قطر.

كما يغيب عن صفوف النادي البافاري كومان والإسباني خافي مارتينيز، حيث اعترف المهاجم المخضرم توماس مولر الأربعاء أن "الوضع ليس مثاليا".