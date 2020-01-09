الأولى فلسطينيًا: جامعة بيرزيت تعود لاستقبال الطلبة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - في الوقت الذي نجحت جامعة بيرزيت في دخول القائمة العالمية لتصنيف (CWUR) للعام 2019-2020، محققة المرتبة الأولى محليا والـ41 عربيا، والـ1896 عالميا، وذلك لأول مرة على صعيد الجامعات الفلسطينية، فتحت الكتل الطلابية أبواب الجامعة بعد إغلاقها لها بعد عدة أسابيع.

أعلن مجلس الطلبة اليوم، الخميس، قراره بفتح الأبواب نتيجة الحوارات التي جرت مؤخرًا بوساطة وزارة التربية والتعليم وشخصيات وطنية، وإكرامًا للدور الوطني الذي تقوم به جامعة بيرزيت.

وأضاف أن الدوام سينتظم بشكل طبيعي وسيعود الطلاب لمقاعد الدراسة، على أن يتم في الوقت ذاته بدء الحوار فورًا مع الجامعة، مبينًا أن هناك "بشائر بالاستجابة لجميع مطالب الكتل الطلابية".وتابع، "سنخرج بمؤتمر صحافي من داخل الجامعة في الأيام الأولى لنعلن انتصار الحركة الطلابية وتحقيق مطالبها".

وقال مصدرٌ في العلاقات العامة بالجامعة، إن الدوام الرسمي سينتظم بدءًا من يوم السبت المقبل، مضيفًا أن الجامعة ستُصدر بيانًا رسميًا في وقت لاحق بخصوص الدوام والحوار مع الطلاب.

وكانت الجامعة أكدت سابقًا إصرارها أن يتم فتح أبواب الجامعة وانتظام الدوام قبل الدخول في أي حوار، مشددة أنها لم تكن على علم بأي مطالب للكتل الطلابية عندما تم إعلان هذه المطالب في مؤتمر صحافي عند أبواب الجامعة ليلة إغلاقها.

الأولى فلسطينيًا

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في نفس الوقت، اجتازت جامعة بيرزيت الاختبارات العالمية لتتمركز في المرتبة الأولى فلسطينيًا، والمرتبة الواحد والأربعين عربيًا، وفق ما التصنيف الذي نشره مركز (CWUR)، اليوم الخميس.

ويصدر هذا التصنيف عن مركز التصنيف العالمي للجامعات (The Center for World University Rankings)، وهي مؤسسة تقدم الخدمات والاستشارات السياساتية والرؤى الاستراتيجية للحكومات والجامعات لتحسين النواتج التعليمية والبحثية، ويعلن عن قوائم تصنيفية للجامعات العالمية منذ العام 2012، تعكس جودة التعليم ومكانة أعضاء هيئة التدريس وجودة أبحاثهم دون الاعتماد على المسوحات، وتقديم البيانات من الجامعات التي تظهر في قائمة التصنيف.

جامعة بيرزيت (وفا- أ. ب. أ.)

واشتملت القائمة التصنيفية الأخيرة المعلن عنها على أفضل ألفي جامعة من مختلف دول العالم التي يفوق عددها 25 ألف جامعة، وظهرت في قائمة التصنيف 49 جامعة عربية تنتمي إلى 12 دولة عربية، منها فلسطين ممثلة بجامعة بيرزيت وهي الجامعة الفلسطينية الوحيدة التي ظهرت في قائمة التصنيف.

ما هي المعايير؟

ويقوم تصنيف (CWUR) على تصنيف الجامعات بناء على أربعة معايير رئيسية هي: جودة التعليم (Quality of Education) بوزن 25% من مجموع نقاط التصنيف، وتوظيف الخريجين (Alumni Employment) بوزن 25%، وجودة أعضاء هيئة التدريس (Quality of Faculty) بوزن 10%، ومخرجات وأداء البحث العلمي (Research Performance) بوزن 40%، والتي تشمل أربعة معايير فرعية لكل منها وزن مقداره 10% وهي: عدد الابحاث الكلي، وعدد الأبحاث التي تظهر في المجلات المميزة، وعدد الابحاث التي تظهر في المجلات ذات التأثير العالي، وعدد الأبحاث ذات عدد الاقتباسات المرتفعة.