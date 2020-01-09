الطائرة الاوكرانية المنكوبة في ايران استدارت للعودة إثر مواجهتها "مشكلة"

الخميس 9 يناير 2020

صورة أرشيفية

أعلنت السلطات الإيرانية، أن الطائرة الأوكرانية التي تحطّمت قرب طهران، في حادث مأساوي أسفر عن مقتل 176 شخصا كانوا على متنها، استدارت للعودة نحو المطار بعيد إقلاعها إثر مواجهتها "مشكلة" لم يتم تحديدها، بينما انضم خبراء أوكرانيون إلى التحقيق الخميس.



ودعت كل من كندا والولايات المتحدة إلى إجراء تحقيق شامل لتحديد أسباب حادثة الأربعاء التي وقعت بعد وقت قصير من إطلاق طهران صواريخ باتجاه قواعد عسكرية تضم قوات أميركية في العراق، رداً على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في ضربة اميركية في بغداد.

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وأقلعت الطائرة الأوكرانية عند الساعة 2,40 ت غ من مطار الإمام الخميني في طهران، متجهة إلى مطار بوريسبيل في كييف. واختفت عن شاشات الرادار بعد دقيقتين من تحليقها عندما بلغت ارتفاع ثمانية آلاف قدم (نحو 2400 متر)، بحسب منظمة الطيران المدني الإيرانية.

وأعلنت المنظمة التي نشرت نتائج تحقيقها الأولّي على موقعها الإلكتروني ليل الأربعاء الخميس أن "الطيار لم يبعث بأي رسالة بشأن ظروف غير طبيعية".

وأضافت أنه "بحسب شهود العيان (...) شوهد حريق بالطائرة، ازدادت حدّته".

وأوضحت المنظمة أن "الطائرة التي كانت تتجه في البداية غربًا للخروج من منطقة المطار (الجوّية)، استدارت إلى اليمين بعدما واجهت مشكلة وكانت تتوجه للعودة إلى المطار" عند تحطمها فوق متنزه في شهريار المدينة الواقعة على بعد عشرين كلم غرب العاصمة الايرانية.

وأكّدت المنظمة أنها استمعت لأقوال شهود على الأرض وآخرين كانوا على متن طائرة تحلّق فوق الطائرة الأوكرانية عند وقوع الحادث.