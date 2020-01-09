شكرا لقرائتكم خبر عن تصعيد حوثي جديد بمناطق متفرقة بالدريهمي جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

الخميس 9 يناير 2020 صورة أرشيفية في تصعيد جديد لمليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن شنت المليشيات قصف مدفعي عنيف على مناطق متفرقة من مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة.

Advertisements وقالت مصادر عسكرية ميدانية، إن المليشيات أطلقت عدداً من قذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 بشكل عنيف على مواقع القوات المشتركة جنوب المديرية. وأضافت المصادر أن المليشيات استهدفت مواقع القوات المشتركة شرق المديرية بالأسلحة الرشاشة المتوسطة، عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 بشكل مكثف. وتواصل مليشيات الحوثي خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية منذ سريانها في أواخر العام الماضي بقصف واستهداف مواقع متفرقة للقوات المشتركة قي مختلف مناطق محافظة الحديدة.

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