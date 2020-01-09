شكرا لقرائتكم خبر عن فنلندا : تقليص أيام العمل الأسبوعي «خبر كاذب» والان نبدء بالتفاصيل
نفت الحكومة الفنلندية اليوم الثلاثاء صحة تقارير تحدثت عن اعتزامها تقليص أيام العمل الأسبوعي إلى أربعة أيام بواقع ست ساعات يوميا.
وكتبت الحكومة في هلسنكي على تويتر أن تقليص أيام العمل الأسبوعي إلى أربعة أيام غير مندرج على برنامج الحكومة ولا أجندتها في الوقت الراهن.
وأضافت الحكومة أن رئيسة الوزراء سانا مارين كانت قد طرحت الفكرة فقط لمدة قصيرة في حلقة نقاش في أغسطس 2019، عندما كانت وزيرة للنقل في حكومة انتي ريني.
وقالت بيافي انتيكوسكي، مسؤولة الاتصالات في الحكومة الفنلندية:" ليس هناك خطة ولا أنشطة حديثة ولا نوايا".
وتبلغ فترة العمل المعتاد في فنلندا في الوقت الراهن ثماني ساعات بحد أقصى في اليوم و40 ساعة أسبوعيا، وهذا أمر منصوص عليه في قانون العمل الفنلندي الذي دخل حيز التنفيذ في مطلع يناير الجاري.
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