شكرا لقرائتكم خبر عن تونس .. شبهات فساد ضد وزراء مرشحين في «حكومة الجملي» والان نبدء بالتفاصيل

أخطرت هيئة مكافحة الفساد في تونس رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي اليوم الخميس بشأن شبهات فساد تحوم حول عدد من الوزراء المرشحين، في رسالة رسمية.

ووجهت الهيئة رسالة تشمل أسماء وزراء وكتاب دولة تضمنتها تشكيلة الحكومة المقترحة من الجملي، والتي ينتظر عرضها غدا الجمعة على البرلمان في جلسة منح الثقة.

وقال المتحدث الإعلامي لدى الهيئة وائل الونيفي اليوم إن بعض الأسماء "تعلقت بهم شبهات فساد وموضوع ملفات مودعة لدى الهيئة ما زالت في طور التحقيق".

وأضاف الونيفي "إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كانت تنتظر من الجملي أن يطلب منها ملفات عن كل أعضاء حكومته المقترحة ولكنه لم يفعل، وبالتالي بادرت الهيئة بمراسلته بخصوص بعض الأسماء المقترحة"، مشيرا إلى أن هذا الإجراء تقوم به الهيئة مع كل الحكومات.