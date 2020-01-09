شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على إرهابي ومهاجرين غير شرعيين بالجزائر والان نبدء بالتفاصيل

ألقى الجيش الجزائري القبض على إرهابي قرب الحدود الجنوبية بتمنراست كان ضمن إحدى التنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل.

وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم، أن وحدات أخرى من الجيش دمرت 7 مخابئ للإرهابيين و27 قنبلة تقليدية الصنع في مناطق سطيف

وباتنة وسكيكدة وبومرداس والجلفة.

وأضاف البيان أنه تم إيقاف 7 مهربين و 115 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وعين تموشنت.