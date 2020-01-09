شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في استراليا تدعو المواطنين لتجنب مخاطر الحرائق والان نبدء بالتفاصيل

نبهت السفارة السعودية في استراليا ، بضرورة التقيد بتعليمات السلطات المحلية ، لتجنب مخاطر حرائق الغابات. وأوضحت أنه يمكن التواصل مع غرفة عمليات طوارئ السفارة على الأرقام: 0432257277 وقسم شؤون السعوديين 0262507000

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