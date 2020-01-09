محمد بن زايد يبحث مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تعزيز التعاون

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، مع البروفيسور تيجاني محمد باندي رئيس الدورة الــ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات، ومنظمة الأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي يقوم بها البروفيسور تيجاني محمد باندي، لدولة الإمارات للمشاركة في أعمال الجمعية العمومية العاشرة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا".

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وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، سبل تعزيز التعاون بين الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة في المجالات الإنسانية والتنموية، وأهمية دعم قضايا البيئة والتغير المناخي والتنمية المستدامة خاصة في جوانب الصحة والتعليم بما يخدم شعوب العالم.

وتناول اللقاء بحث التعاون بين الجانبين في مجالات تعزيز جهود الأمن والسلام والاستقرار في مختلف مناطق العالم إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اهتمام دولة الإمارات منذ نشأتها بتوثيق تعاونها وبناء شراكات فاعلة مع المنظمات الدولية المعنية بالتنمية والقضايا الإنسانية.

وأشاد البروفيسور تيجاني بدور دولة الإمارات في دعم المجالات التنموية، خاصة ما يتعلق بجهودها ومبادراتها من أجل توفير مصادر متنوعة لطاقة المستدامة للمجتمعات والشعوب المحتاجة.