تونس تحبط تهريب أسلحة تركية من ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ضبطت وزارة الداخلية التونسية أسلحة تركية الصنع جنوبي البلاد أثناء تهريبها من ليبيا.

الأسلحة المهربة كانت بينها 35 بندقية توصف ببنادق اقتحام تركية الصنع. جرى ضبطها في سيارة نقل بمنطقة بني خداش، بولاية مدنين القريبة من الحدود الليبية.

وبحسب الأبحاث الأولية، فإن الأسلحة جرى تهريبها من ليبيا، وكان يتم التخطيط لنقلها إلى منطقة فريانة، التابعة لولاية القصرين غربي تونس.

وكشفت رئاسة الحكومة عن أن الأسلحة كانت موجهة للقيام بعمليات إرهابية ضد منشآت حساسة.