البرلمان العربي يبحث الأربعاء الأوضاع في ليبيا

يبحث البرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي، الأربعاء، الأزمة الليبية بحضور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

وأوضح البرلمان، في بيان، أن هذا يأتي ضمن أعمال جلسته العامة الثانية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني.

ومن المقرر أن يلقي صالح بيانًا أمام الجلسة حول التطورات الأخيرة في الشأن الليبي.

وأضاف البيان أنه "سيتم خلال الجلسة أيضا مناقشة تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الدول العربية".

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وكان وزراء خارجية مصر وفرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص قد أكدوا، الأربعاء، ضرورة الحل السلمي الشامل لأزمة ليبيا، منددين بالتدخل التركي في شؤونها الداخلية.





والأحد الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن وحدات من الجيش التركي بدأت التحرك إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.

وحذرت دول المنطقة والمجتمع الدولي من إرسال قوات تركية إلى ليبيا؛ حيث سيُسهم ذلك في إشعال الأزمة الليبية وتصعيد إقليمي غير مسبوق.

وتنخرط تركيا في دعم حكومة فايز السراج، بالعاصمة الليبية طرابلس، والتنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة التابعة له بالمال والسلاح، على الرغم من قرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا منذ 2011.

ومنذ بدء عملية "طوفان الكرامة" التي أطلقها الجيش الليبي في أبريل/نيسان الماضي لتحرير طرابلس من التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة، أسقطت القوات المسلحة أكثر من 30 طائرة تركية مسيرة تابعة للمليشيات.