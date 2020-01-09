انت الان تتابع جونسون لروحاني: بريطانيا مازالت تدعم الاتفاق النووي الإيراني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بريطانيا مازالت تدعم الاتفاق النووي المتفق عليه مع إيران وتريد استئناف الحوار بعد الخلاف الأخير عقب اغتيال أمريكا قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني. وأفاد مقر رئيس الوزراء في داونينج ستريت بأن جونسون "دعا إلى إنهاء الاعمال العدائية" خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الخميس. وأضاف مقر رئيس الوزراء أن جونسون قال لروحاني إن بريطانيا مازالت ملتزمة بخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن إيران "وبالحوار الجار لتجنب منع الانتشار النووي وخفض التوترات". Advertisements وتمت الموافقة على خطة العمل الشاملة المشتركة في 2015 بين إيران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي زائد ألمانيا والاتحاد الأوروبي. وذكر مقر رئيس الوزراء إن جونسون دعا أيضا إلى الإفراج عن العديد من المواطنين مزدوجي الجنسية الذين يحملون المواطنة البريطانية والإيرانية ومن بينهم نازانين زخاري-راتكليف وهي امرأة محتجزة في السجن بناء على اتهامات بالتجسس منذ 2016 .

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