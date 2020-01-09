انت الان تتابع وزير الخارجية التركي: لا نريد للعراق أن يكون ساحة صراع لقوى أجنبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو

صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو اليوم الخميس بأن تركيا لا تريد للعراق أن يكون ساحة للصراع لقوي أجنبية ، مشددا على احترام سيادة العراق واستقراره.

وقال أوغلو ، في مؤتمر صحفي بحضور وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم في ختام مباحثات بين الجانبين:" نقف إلى جانب اصدقائنا العراقيين".

وأضاف :"حضرت إلى بغداد بطلب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنقول إن العراق ليس وحيدا ونعمل على تخطي هذه المرحلة".

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وتابع أن "استشهاد قاسم سليماني وابو مهدي المهندس وما رافق ذلك من قصف قد تسبب بتصعيد خطير بالمنطقة ، ونحن لا نريد للعراق أن يكون ساحة للنزاعات الدولية ، وهو يعمل بالدفاع عن نفسه ضد داعش، وحزب العمال الكردستاني وإعمار البلاد".

وقال :"يجب احترام السيادة العراقية ووحدة أراضية ، ونحاول أن لايكون العراق ساحة للصراع ، ورغم أن الأمور لم تنته بشكل كامل فإننا نعمل على تخفيف حدة التوتر".