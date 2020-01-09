الكويت تعلن مبادئ "الاتفاق التاريخي" مع السعودية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

كشف وزير الخارجية الكويتي “أحمد الناصر المحمد”، كيف تم التوصل لـ"الاتفاق التاريخي" مع السعودية بشأن المنطقة المقسومة.



وجاءت تصريحات وزير الخارجية الكويتي في كلمة له أمام مجلس الأمة الكويتي، الذي كان يناقش بنود الاتفاق مع السعودية.

وقال المحمد في كلمته، التي نقلتها وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا": "نفخر بهذا الإنجاز التاريخي، الذي تجسدت فيه عمق وخصوصية العلاقات بين البلدين". وتحدث عن الاتفاق قائلا إنه "تم في إطار من الوضوح والصراحة، الذي ينطلق من الإيمان الكامل بالمصير المشترك والعمق الاستراتيجي الممتد بينهما".

وتابع قائلا "أحداث وشواهد التاريخ تجلت فيها أسمى معاني التلاحم والتفاني والتضحيات، وتحصنت فيها العلاقات بروابط أخوية صادقة باعتبارها نموذجا فريدا قل نظيره بين دولتين شقيقتين".

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وعن كيفية التوصل للاتفاق قال الوزير الكويتي: "تم التوافق بين البلدين في إطار التفاوض مع السعودية وفق 3 مبادئ رئيسية".

وجاءت المبادئ الثلاثة، وفقا لوزير الخارجية الكويتي على النحو التالي:

1- السيادة الكاملة لكل دولة على القسم الذي ضم إليها من المنطقة المقسومة منذ عام 1965.

2- السيادة الكاملة لكل دولة على خط التقسيم، خط الحدود النهائي بين البلدين.

3- ضمان حقوق كل طرف في الثروة في كامل المنطقة، باعتباره تعهد قاطع ملزم لكلا الطرفين.

ووقعت الكويت والسعودية، يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول، اتفاقا يفسح المجال أمام استئناف الإنتاج من حقول النفط في المنطقة المحايدة بين البلدين، بعد نحو 5 سنوات من توقف الإنتاج، كما تم التوقيع على اتفاقية ملحقة باتفاقية التقسيم واتفاقية المنطقة المغمورة المقسومة لاستئناف إنتاج البترول من الحقول المشتركة.