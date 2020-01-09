شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية تصدر طلبات تأهيل للمرحلة الثالثة من برنامج طاقة متجددة‎ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 ذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، أن وزارة الطاقة أصدرت طلبات تأهيل للشركات الراغبة في المشاركة في المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.

وقالت الوكالة إن المرحلة الثالثة تشمل 4 مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة إجمالية تصل إلى 1200 ميغاوات.

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