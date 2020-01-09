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السعودية تصدر طلبات تأهيل للمرحلة الثالثة من برنامج طاقة متجددة‎

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يناير 2020

السعودية تصدر طلبات تأهيل للمرحلة الثالثة من برنامج طاقة متجددة‎

متابعات_الخليج 365

 ذكرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الخميس، أن وزارة الطاقة أصدرت طلبات تأهيل للشركات الراغبة في المشاركة في المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.

وقالت الوكالة إن المرحلة الثالثة تشمل 4 مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بطاقة إجمالية تصل إلى 1200 ميغاوات.

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