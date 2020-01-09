مجهولون يعتدون على قبور المسلمين شمال غربي ألمانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

اعتدى مجهولون على قبور تعود لمسلمين في إحدى المقابر ببلدة نرتهايم، في مقاطعة سكسونيا السفلى شمال غربي ألمانيا.

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وذكر بيان صادر عن شرطة نرتهايم، الخميس، أن 13 قبرا تعود لمسلمين في مقبرة تابعة للبلدية، طالها التخريب جراء اعتداء مجهولين عليها.

وأوضح البيان أن المهاجم أو المهاجمين حطموا بعض شواهد القبور، ودمروا الأحجار المنقوش عليها أسماء المسلمين، وكذلك أتلفوا نباتات الزينة الموجودة عليها.

أضاف أن الشرطة تلقت بلاغا من شخص زار المقبرة، وأنها فتحت تحقيقا في الحادث، ويجري تقييم الأضرار في المقبرة.

يذكر أن قبور المسلمين في نفس المقبرة تعرضت لاعتداء، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، حيث تم رسم صليب معقوف بالطلاء الأحمر على شواهد القبور.