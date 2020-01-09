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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجهولون يعتدون على قبور المسلمين شمال غربي ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
اعتدى مجهولون على قبور تعود لمسلمين في إحدى المقابر ببلدة نرتهايم، في مقاطعة سكسونيا السفلى شمال غربي ألمانيا.
وذكر بيان صادر عن شرطة نرتهايم، الخميس، أن 13 قبرا تعود لمسلمين في مقبرة تابعة للبلدية، طالها التخريب جراء اعتداء مجهولين عليها.
وأوضح البيان أن المهاجم أو المهاجمين حطموا بعض شواهد القبور، ودمروا الأحجار المنقوش عليها أسماء المسلمين، وكذلك أتلفوا نباتات الزينة الموجودة عليها.
أضاف أن الشرطة تلقت بلاغا من شخص زار المقبرة، وأنها فتحت تحقيقا في الحادث، ويجري تقييم الأضرار في المقبرة.
يذكر أن قبور المسلمين في نفس المقبرة تعرضت لاعتداء، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، حيث تم رسم صليب معقوف بالطلاء الأحمر على شواهد القبور.
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