ستولتنبيرغ: توسيع وجود الناتو بالشرق الأوسط قد يشمل تدريب قوات محلية

أعلن الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، أن توسيع ​الناتو​ وجوده في ​الشرق الأوسط​ قد يشمل بالدرجة الأولى تدريب القوات المحلية على محاربة الإرهاب.

وأشار ستولتنبيرغ، خلال ​مؤتمر​ صحفي عقده، مع رئيس وزراء ​رومانيا​، لودوفيك أوربان، إلى أن تكثيف مشاركة الناتو في جهود ​الولايات المتحدة​ الخاصة ب​مكافحة الإرهاب​ "قد يشمل بالدرجة الأولى تدريب القوات المحلية على أن تحارب بنفسها الإرهابيين".

