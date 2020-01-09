ستولتنبيرغ: توسيع وجود الناتو بالشرق الأوسط قد يشمل تدريب قوات محلية

أعلن الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، أن توسيع الناتو وجوده في الشرق الأوسط قد يشمل بالدرجة الأولى تدريب القوات المحلية على محاربة الإرهاب.
وأشار ستولتنبيرغ، خلال مؤتمر صحفي عقده، مع رئيس وزراء رومانيا، لودوفيك أوربان، إلى أن تكثيف مشاركة الناتو في جهود الولايات المتحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب "قد يشمل بالدرجة الأولى تدريب القوات المحلية على أن تحارب بنفسها الإرهابيين".
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